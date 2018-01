Lucas Viatri: Fußball-Star von Böller schwer verletzt!

Riesen Schock für den argentinischen Fußball-Profi: Bei einem Böller-Unfall erlitt der Lucas Viatri schwere Verrennungen im Gesicht.

Nachdem der 30-Jährige zwei Raketen angezündet hatte, wurde er an der Wange und am Auge getroffen. Die Folge: Verbrennungen ersten Grades.

Die Bilder des verletzten Lucas Viatri sind erschreckend

Der Journalist Roberto Moar postete Bilder des Verletzten bei Twitter:

Lucas Viatri sufrió un accidente con pirotecnia y casi pierde la vista. pic.twitter.com/jVNpLqzOVx — Roberto Moar (@Roberto_Moar) 31. Dezember 2017

Lucas Viatri spielt in Uruguay für Penarol. In einem Statement seines Vereins heißt es, Viatri habe einen Unfall mit Pyrotechnik erlitten, dadurch seien seine beiden Augen verletzt worden. Er befinde sich in Buenos Aires, wo nun weitere Untersuchungen durchgeführt würden.