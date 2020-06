Luce Douady: Die Profi-Kletterin ist tot! Sie wurde nur 16 Jahre alt!

Die Französin Luce Douady galt als das aufstrebende Talente des Klettersports! So sollte sie auch in vier Jahren bei Olympia teilnehmen und für ihr Land einige Goldmedaillen nach Hause bringen. Doch jetzt die tragische Nachricht! Luca Douady kam bei einem Unfall in den Bergen ums Leben! So wird es unter anderem von "Bild" berichtet.