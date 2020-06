Luftballon-Fetischistin Silke: Von DSDS zu "Herz zu verschenken"

Die Liebhaberin der asiatischen Kampfkunst ist nach vielen Enttäuschungen Single und träumt in ihrer kleinen Wohnung von ihrem Traummann. Mit dem Mann aus ihren Luftballon-Videos (siehe Video oben) ist inzwischen offenbar alles aus...

Bei RTL will sie nun ihren Mr. Right finden. Am Sonntag, 6. März, um 19.05 Uhr, startet die neue Show. Zunächst sind vier Folgen angesetzt, und in den ersten drei Folgen werden jeweils vier einsame Herzen vorgestellt. Die vierte Folge wird eine Spezialausgabe sein.

Ob auch Silke endlich den perfekten Partner findet, der Luftballons genauso liebt wie sie? Unterhaltsam dürfte es jedenfalls so oder so werden...