Luisa Hartema: Jetzt will sie in New York durchstarten!

Auf ihrer Facebook-Seite ließ sie jetzt verlauten: "Nun ist es soweit, Luisa will New York von sich überzeugen! Nach vielen verschiedenen Jobs in Deutschland möchte Luisa sich nun ihren Traum erfüllen und NY von sich überzeugen. Heute ist es soweit - der Flieger hat schon abgehoben! Deine ganze Familie, Freunde, Bekannte und alle, die Luisa kennen, wünschen dir einen guten Flug, ganz viel Erfolg und eine gute Zeit in deiner neuen 'Wahlheimat'."

Bereits im Februar ist Luisa Hartema auf der Fashion Week in New York mitgelaufen. Dabei ist sie offenbar auf den Geschmack gekommen und will nun in der Modemetropole ganz groß rauskommen.

Was für ein aufregender Schritt für Luisa Hartema! Jetzt kann die GNTM-Erste beweisen, ob sie das Zeug für eine internationale Karriere hat.