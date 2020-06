Luisa Hartema überrascht mit blauen Haaren!

Die GNTM-Gewinnerin postete ein Foto von ihrem neuen Look bei Instagram. "Eben kurz auf Blau umgestiegen - für Rock am Ring", schrieb sie zu dem Bild. Und zur Beruhigung fügte sie hinzu: "Werde bald wieder blond."

Ihre Auftraggeber dürften erleichtert sein, dass es sich offenbar nur um ein vorübergehendes Haarexperiment handelt. Immerhin erscheint Luisa Hartema regelmäßig auf den Covern wichtiger Modezeitschriften und modelt sogar für renommierte Marken wie Escada.

Am Festival-Wochenende will sich das Model offenbar endlich mal austoben und neue Looks ausprobieren. Ihren Fans gefällt's jedenfalls. "Voll cool!", "Sieht total geil aus", "Sie ist wunderschön", lauten die begeisterten Kommentare.

Vielleicht ein Ansporn für Luisa Hartema, mal öfter mit Farbe zu experimentieren...