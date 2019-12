Lukas Podolski: Große Trauer um seine geliebte Oma

Traurige Nachrichten von ! Der Fußballer trauert um seine geliebte Oma. Die beiden standen sich sehr nahe und verbrachten viel Zeit miteinander.

Lukas Podolski: Krankenhaus-Schock in Japan

Lukas verabschiedet sich von seiner Oma

Auf verabschiedet der Weltmeister sich nun in einem rührenden Beitrag von seiner Großmutter. „Du warst für mich mehr als nur die Oma: Du hast für mich gesorgt, auf mich aufgepasst, für mich lecker gekocht. Als kleiner Junge habe ich mit Dir Fussball gespielt - Du hast mich zu dem gemacht, der ich bin“, schreibt Poldi zu einem Foto von sich und seiner Oma, auf dem beide seine Medaille in die Kamera halten.

„Du hast immer an mich & meine Träume geglaubt und gemeinsam haben wir uns diese Medaille geholt - Weltmeister! Du warst so stolz. Jetzt bist du nicht mehr da und das macht mich mehr als traurig. Ich werde an die schönen Momente denken & du wirst immer bei mir sein. Ich lieb dich vom ganzen Herzen. Ruhe in Frieden da oben", schreibt er weiter.

In den Kommentaren unter dem Schnappschuss wünschen die Fans dem 34-Jährigen viel Kraft in dieser schwierigen Zeit und sprechen ihm ihr Beileid aus…

Von diesen mussten wir uns 2019 verabschieden: