Lukas Podolski: Krankenhaus-Schock in Japan

Gestern meldete sich mit einem Foto aus dem Krankenhaus bei seinen -Fans. Der Grund: Der 33-Jährige zog sich in Japan eine schwere Virusgrippe zu und musste mehrere Tage lang in einer Klinik behandelt werden. Müssen Freunde und Fans sich etwa Sorgen machen?

Lukas Podolsi wurde entlassen

"Ich bin auf dem guten Weg der Besserung und bin mir sicher, bald wieder auf dem Platz zu sein und mit euch zu kämpfen", beschwichtigt der Kicker. Nach "Express"-Informationen durfte Poldi das Krankenhaus heute endlich wieder verlassen.

Am Dienstag feiert der -Star seinen 34. Geburtstag. Zum Glück kann er das nun in seinen eigenen vier Wänden tun und muss nicht mehr in der Klinik am Tropf hängen!