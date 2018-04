Luke Mockridge: Liebes-Wirrwarr um eine Kollegin

Luke Mockridge bringt nicht nur ein Millionen-Publikum vor den Fernsehbildschirmen zum Lachen, sondern auch eine ganz besondere Dame... Exklusive "Closer"-Fotos zeigen Luke Mockridge (29) vergangene Woche bei einem entspannten Date mitten in Kölns Szeneviertel Ehrenfeld. Doch die Frau an seiner Seite ist nicht seine Freundin...

Das „Schwesterherz“ ist ein Café auf der belebten Venloer Straße in Köln. Dort ist es laut, Autos hupen, Menschen schieben sich über die Bürgersteige – doch diese beiden scheinen alles um sich herum auszublenden, haben nur Augen für sich, als sie an einem Tisch vor dem Lokal Platz nehmen. Immer wieder lachen sich Luke Mockridge und die Frau mit den feuerroten Haaren an. Als sie aufstehen und zu seinem Motorroller gehen, lächelt sie ihn noch mal fröhlich an, umarmt ihn fest.

Wer ist die Frau, die Luke da so herzt?

Die Sex-Bloggerin Ines Anioli (31), mit der Luke vor einigen Monaten erstmals in Verbindung gebracht wurde, ist es jedenfalls nicht... Die Neue heißt Tahnee Schaffarczyk, ist 26 und arbeitet genau wie Luke als Comedian. Vor zwei Jahren trat sie sogar seine Nachfolge als Moderatorin der WDR-Comedy-Show „NightWash“ an.

Dass sich beide auch abseits der TV-Kameras bestens verstehen, konnte auch ein Beobachter des Kaffee-Klatsches von Luke und Tahnee sehen: „Sie unterhielten sich die ganze Zeit und witzelten ausgelassen herum. Erst dachte ich, die beiden seien ein Pärchen. Dann hab ich Luke gegoogelt und gesehen, dass er eine ganz andere Partnerin hat.“

Scheint so, als würde Luke gerne mal flirten

Der Sohn von „Lindenstraße“-Star Bill Mockridge (70) verriet immerhin erst vor Kurzem: „Ich liebe es, Frauen zu erobern, zu flirten und den ersten Schritt zu machen.“ Und auch Tahnee, die zwar zuletzt mit einer Frau liiert war, nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Liebe geht: „Sex ist natürlich immer ein großes Thema, einfach weil es zum Leben dazugehört. Ich gehe gern an die Grenzen (…)!“ Ob diese Grenzen auch geschlechterübergreifend sind?

Luke Mockridge: Ist sie seine Freundin?

Nach dem intensiven Gespräch im Café wollten sich beide jedenfalls nicht direkt trennen, spazierten noch weiter durch die Straßen von Köln – bis Luke dann auf seinem Roller davonfuhr. Auf Wiedersehen? Garantiert!