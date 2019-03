Luke Mockridge: Pöbel-Attacke gegen Carolin Kebekus!

Was sollte das denn?! So fies beleidigt Comedian Luke Mockridge seine seine TV-Kollegin Carolin Kebekus…

Lauthals grölte Luke Mockridge (29) Karnevals-Songs mit, immer wieder setzt er die Bierflasche an und nimmt einen ordentlichen Schluck. „Jetzt geht’s weiter irgendwo in die Südstadt – aber ich bin so voll, mir ist das egal“, lallt Luke in seine Handykamera.

Danach lädt er ein Video hoch, in dem er mit nacktem Oberkörper neben einer Band auf der Bühne tanzt, immer wieder brüllt er ins Mikrofon. Karneval in Köln? Da darf der gebürtige Rheinländer natürlich nicht fehlen!

Was ist los zwischen Luke Mockridge und Carolin Kebekus?

Doch während seiner Insta-Story-Abfolge kommt die Frage auf: Auch wenn Karneval ist, muss das wirklich sein? So wird er in einem Clip nämlich ganz schön ausfallend: „Ey, Carolin, du geile Sau – wir haben gerade deine Sitzung gef****“, sagt er da. Gemeint ist seine Kollegin Carolin Kebekus (38), die verlinkt er in der Story auch noch… Aber warum geht er die Kölnerin so an, denn eigentlich verstehen sich die beiden gut, arbeiten auch immer wieder im zusammen. Der Alkohol ließ wohl einfach die Hemmschwelle extrem sinken…

Luke Mockridge bricht Rekorde in der Kölner Lanxess-Arena

Carolins Reaktion auf den Insta-Diss? Sie nimmt es gelassen, repostet die Aufnahme einfach nur kommentarlos. Und wahrscheinlich war Luke die Aktion am nächsten Tag auch einfach nur peinlich…