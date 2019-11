Luke Mockridge: Schock-Unfall bei TV-Aufzeichnung!

Luke Mockridge hat einen neuen Job an Land gezogen. Er moderiert die neue Show "Catch – Die Europameisterschaften im Fangen" (Ausstrahlung: Januar 2020), die gerade aufgezeichnet wurde. In der Sendung gehen mit ihren Vierer-Teams an den Start. Ihr Ziel: Auf Hindernisflächen und in Fang-Disziplinen Champions zu schlagen. Moderator Luke ließ es sich nicht nehmen, selber an der Show teilzunehmen. Ein fataler Fehler...

Luke Mockridge stürzte schwer

Wie die "BILD"-Zeitung berichtet, stürzte Luke im Spiel plötzlich und blieb liegen. Es eilten sofort Mitarbeiter zur Hilfe. Ein Sichtschutz sollte die neugierigen Blicke der Zuschauer verhindern. Doch Lukes Schreie waren trotzdem zu hören. Diagnose: Akuter Muskelbündelriss. "Alle waren schockiert - so eine Situation habe ich noch nicht erlebt. Jeder machte sich große Sorgen", berichtete ein Zuschauer dem Blatt.

Luke Mockridge: Bitter, was jetzt ans Licht kommt

Doch statt sich ins Krankenhaus bringen zu lassen, feuerte Luke wenig später sein Team im Studio an. "Es ist eben die Europameisterschaft im Fangen, die schnellste Show Deutschlands mit den besten Athleten Europas. Um da mitzuhalten, muss man an sein Limit gehen. Ich weiß halt immer nicht, wo es liegt. Shit happens!"

Auch bei kam es kürzlich zu einem dramatischen Unfall. Was genau passiert ist, erfahrt ihr im Video: