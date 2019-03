Luke Perry: Emotionaler Abschied! Diese Worte rühren zu Tränen!

Die Nachricht schlug ein, wie eine Bombe! Wie gestern Abend mitgeteilt wurde, verstarb Luke Perry im Alter von nur 52 Jahren. Erst in der letzten Woche wurde Luke mit einem Schlaganfall in ein Krankenhaus eingeliefert, doch alle Hilfe kam zu spät. Mit rührenden Botschaften nehmen seine Kollegen und Freunde nun Abschied von dem Star...

Shannen Doherty: Sie hat den Krebs besiegt

Luke Perry: Shannen Doherty ist schockiert

Wie Lukes Schauspielkollegin Shannen Doherty gegenüber "People" berichtet, kann sie den Tod von Luke einfach nicht fassen. In einem rührenden Statement lässt sie ihren Gefühlen freien Lauf: "Ich bin schockiert. Mein Herz ist gebrochen nach dem Verlust meines Freundes" ebenfalls fügt sie hinzu: "Ich erinnere mich an so viele schöne Momente mit Luke, die mich zum Lächeln bringen und die für immer ein Teil von mir sein werden." Luke und Shannen standen gemeinsam für "Beverly Hills, 90210" vor der Kamera. Aber auch andere Kollegen nehmen Abschied von Luke...

Luke Perry: Seine Kollegen sagen Lebewohl

Auch Lukes Schauspielkollege ließ es sich nicht nehmen, rührende Worte an Luke zu richten. So postet er via " ": "Liebster Luke, ich werde mich für immer in den liebevollen Erinnerungen sonnen, die wir in den letzten dreißig Jahren geteilt haben. Möge deine Reise durch die herrlichen Seelen bereichert werden, die vor dir bereits gegangen sind, genauso wie du es hier für die gemacht hast, die du zurücklässt. Gott, bitte, gib' ihm einen Platz in deiner Nähe, er hat es verdient." Einfach nur rührend!