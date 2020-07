Luna Schweiger: Große Trauer um ihren Ex-Freund Marvin Balletshofer (†23)

"Ich habe einen Anruf von seiner Tante bekommen, die mir von dem Unfall erzählt hat. Ich konnte es nicht glauben", erzählt der Fotograf Kaiwan Shaban gegenüber RTL. Marvins Mitfahrer wurden beide leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 3 Uhr. "Marvin war mit ein paar Freunden auf dem Weg nach München. Auf der Autobahn hatten sie einen Autounfall", so Shaban. Scheinbar verlor ein Kleinbus seinen Anhänger und Martin prallte mit seinem Auto dagegen. Der Aufprall war so stark, dass er seinen Verletzungen noch am Unfallort erlag.