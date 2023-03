Luna Schweiger: Liebes-Aus! Die Schauspielerin ist wieder Single

Im Interview mit "Bild" bestätigt Luna das traurige Aus: "Wir sind jetzt gerade nicht zusammen. Aber wir verstehen uns gut und es ist alles entspannt." Und was war der Grund für ihr schnelles Liebes-Aus? "Wir hatten einfach beide wenig Zeit für eine Beziehung. Ich bin viel unterwegs und er hat viel zu tun mit seinem Start-up. Es lag eigentlich am Zeitmangel, obwohl wir sogar beide in Hamburg wohnen.", erklärt die Schauspielerin.

Doch während die Trennung für Luna bereits besiegelt ist, spricht Kevin noch von einer Beziehungskrise: "Ich habe mit Luna eine Beziehungskrise. Was auch damit zu tun hat, dass wir beide viel um die Ohren haben. Ich bin mit meiner Fußballschule und dem Fußball bei Altona 93 stark eingespannt, da ist wenig Zeit für Romantik und intensive Gespräche. Ich hoffe, wir durchstehen die Zeit.", so der Fußballer zu "Bild".

Klingt so, als wäre das letzte Wort noch nicht gesprochen...

Auch interessant:

Auch Cathy und Mats Hummels trennten sich. Erfahrt im Video mehr Details dazu: