Luna Schweiger: Neuer Freund! Sie lässt die Bombe platzen

Luna Schweiger ist frisch verliebt! Eigentlich datete sie 2017 noch einen BWL-Studenten, doch die Beziehung ging in die Brüche. Nun hat die Tochter von einen neuen Freund!

Luna hat einen neuen Freund

Im Gespräch mit „Gala“ bestätigt sie, dass es sich dabei nicht mehr um ihre alte Flamme handelt. „Es ist ein anderer“, erklärt sie anlässlich des Events „Breakfast at Tiffany’s“ in München. Wer genau der neue Mann an ihrer Seite ist will die 22-Jährige allerdings nicht verraten.

Und was sagen ihre Eltern zu ihrem neuen Schatz? „Also, dazu sage ich jetzt nichts, aber sie sind zufrieden“, verriet Luna. Ob es trotz der Geheimnistuerei wohl doch irgendwann einen öffentlichen Auftritt als Pärchen geben wird?

