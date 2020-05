Lynn Shelton: Die US-Regisseurin ist tot

Große Trauer um Lynn Shelton. Die US-Regisseurin ist am vergangenen Freitag im Alter von nur 54 Jahren gestorben.

Fred Willard: Der "Modern Family"-Star ist tot

Promi-Kollegen trauern um Lynn

Ihr tragischer Tod wurde von ihrem Partner Marc Maron bestätigt. Sie starb an den Folgen einer Bluterkrankung. „Die Ärzte konnten sie nicht retten“, erklärt er laut „IndieWire“.

„Sie war eine schöne, freundliche, liebevolle, charismatische Künstlerin. Sie war voller Freude. Sie machte mich glücklich. Ich machte sie glücklich. Wir waren glücklich. Ich brachte sie die ganze Zeit zum Lachen. Wir lachten viel. Wir begannen ein gemeinsames Leben. Ich kann wirklich nicht glauben, was passiert ist“, fügt er hinzu.

Auch wie nehmen auf Abschied von Shelton. „Ich bin so am Boden zerstört, als ich von Lynn Sheltons Tod gestern hörte. Ich bin völlig geschockt, dass diese lebendige, talentierte und gefühlvolle Filmemacherin nicht mehr bei uns ist", schreibt die Schauspielerin. „Ihr Geist berührte so viele Menschen in der Welt des Filmemachens. Ihre Erinnerung lebt in unseren gemeinsamen Tagen am Set und in ihren wunderbaren Filmen weiter.“

Von diesen Stars mussten wir uns 2019 verabschieden: