Mac Davis: Der Songwriter von Elvis Presley ist tot!

Im Jahr 1972 erlebte Mac Davis seinen großen Durchbruch. Mit seinem Lied "Baby, Don't Get Hooked on Me", kletterte er die US-Charts steil nach oben und feierte absolute Mega-Erfolge. Später hatte er seine eigene Show, "The Mac Davis Show" auf dem US-Sender NBC, und war neben Auftritten in Film und Fernsehen auch am Broadway zu sehen. Große Bekanntheit erlangte Mac Davis ebenfalls durch seine Arbeit für Elvis Presley. So stammt von ihm unter anderem der Elvis-Hit "In the Ghetto". Zusammen mit Billy Strange verfasste er "A Little Less Conversation" sowie "Memories". Auch "Don't Cry Daddy" stammt von Mac Davis.