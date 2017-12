Macaulay Culkin scheint es wieder richtig gut zu gehen. Der Schauspieler schlendert derzeit mit einer hübschen Frau durczh Paris.

In dem "Kevin - Allein zu Haus" wurde Macaulay Culkin aka Kevin nicht nach Paris mitgenommen - jetzt hat er es endlich in die französische Hauptstadt geschafft. Und das nicht allein, denn an seiner Seite ist eine Dame - aber wer ist die Frau?

Der "Kevin - allein zu Haus"-Star scheint wieder total happy zu sein. Verliebt zeigte sich das Paar in Paris. Brenda Song heißt seine Freundin und ist ein Disney-Star. Er trug einen Anzug und die beiden gingen unter anderem in einem Restaurant essen.

Macaulay Culkin sorgte in den vergangenen Jahren vor allem für negative Schlagzeilen - Magersucht, Tablettenmissbrauch und Drogenexzesse. Die neue Liebe scheint ihm richtig gut zu tun...