Macaulay Culkin: Liebes-Hammer! Es ist endlich offiziell

Durch "Kevin - Allein zu Haus" und "Kevin - ALlein in New York" wurde bekannt.

Auch 25 Jahre später gehören die zwei Filme zu den Weihnachts-Klassikern überhaupt. Nach den beiden Streifen ist Macaulay Culkin krass abgestürzt - er verfiel den Drogen und Alkohol. Er wirkte außerdem total abgemagert und war generell in einem sehr schlechten Zustand.

Macaulay Culkin ist mit seiner Freundin in Berlin

Das hat sich mittlerweile wieder geändert - und das liegt wohl auch an einer Frau. Denn der einstige Kinderstar ist glücklich vergeben. Seit dem vergangenen Jahr hat er wieder eine Freundin. Derzeit hält er sich in Berlin auf und turtelte mit ihr durch Friedrichshain-Kreuzberg. Unter anderem unternahmen sie eine Bootstour, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

Why hello there, Paris. Ein Beitrag geteilt von Brenda Song (@brendasong) am Dez 3, 2017 um 3:01 PST

Macaulay Culkin hält sich in der Hauptstadt auf, da er am Wochenende an einem Festival teilnimmt. Mit seiner Freundin hat er übrigens viel vor - damals hat er in einer Talkshow darüber gesprochen, dass er viele Kinder haben will. Zuwachs haben die beiden schon - und zwar einen Hund und eine Katze.