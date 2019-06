Bekommen Gerry und Kate McCann endlich eine Antwort auf die Frage, was mit ihrer Tochter Maddie McCann am 3. Mai 2007 passiert ist?! Damals verschwand das kleine Mädchen spurlos aus einer Ferienwohnung in Praia da Luz. Nun haben die Ermittler offenbar endlich eine heiße Spur!

Maddie McCann: Erlösende Nachrichten für ihre Familie

Maddie McCann: Heiße Spur!

Wie die britische "Mirror" berichtet, sollen die Ermittler kurz vor dem Durchbruch in dem Fall stehen. Angeblich seien sie "so nah dran, wie noch nie"! Es soll einen Hauptverdächtigen in dem Fall geben, einen "ausländischen Mann", der 2007 auch in Praia da Luz gewesen und außerdem polizeibekannt sein soll.

"Die Briten waren vor kurzem hier, es gab Gespräche im Polizeibüro der Stadt. Es ist alles sehr geheim, aber im Fall Maddie ist das ja immer so. Nur die Polizei weiß, wer der Verdächtige ist", zitiert "Mirror" einen Insider. Um wen genau es sich handelt, ist nicht bekannt!

Maddie McCann: Auch ein deutscher Pädophiler wurde beschuldigt

Erst vor kurzem galt noch der deutsche Pädophile Martin Ney als Verdächtiger. Er sitzt bereits im , weil er drei Jungen ermordet und weitere Kinder missbraucht hat. Doch der Verdacht hat sich schnell zerschlagen. "Im Laufe der Ermittlungen wurde ein nahezu lückenloses Bewegungsprofil Neys erstellt, aus dem hervorgeht, dass ein Aufenthalt in Portugal zum fraglichen Zeitpunkt nahezu auszuschließen ist", erklärte ein Pressesprecher der Soko nun gegenüber .

Ob sie jetzt endlich den Richtigen haben?