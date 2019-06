Maddie McCann: Harter Schlag für ihre Familie!

Seit 2007 leben Kate und Gerry McCann in Ungewissheit: Was ist mit ihrer Tochter Maddie McCann passiert? Das kleine Mädchen verschwand spurlos aus einer Ferienwohnung im portugisischem Praia da Luz. Bis heute weiß niemand, wo die Kleine steckt oder ob sie überhaupt noch lebt. Wird das auch für immer so bleiben?

Maddie McCann: Nach 12 Jahren! Die Ermittler stehen vor dem Durchbruch

Maddie McCann: Ermittlungen kurz vor dem Durchbruch

Ert vor wenigen Tagen kochte die Hoffnung hoch. Wird der Fall endlich geklärt? Wie die britische "Mirror" berichtete, sollen die Ermittler kurz vor dem Durchbruch in dem Fall stehen. Angeblich seien diese "so nah dran, wie noch nie"! In dem Fall soll einen Hauptverdächtigen geben, einen "ausländischen Mann", der 2007 auch in Praia da Luz gewesen und außerdem polizeibekannt sein soll. Um wen genau es sich dabei handelt, ist nicht bekannt.

Doch stimmt das alles wirklich?

Eine Ermittlerin zerschlägt die Hoffung

Wenn man sich das neuste Zitat der britische Polizeichefin Cressida Dick anhört, eher nicht. "Es wäre fantastisch, wenn es so wäre. Ich weiß nicht, ob es so sein wird", verriet sie in einem Interview mit dem Radiosender LBC.

Es wäre auch nicht das erste Mal, dass spekuliert wird, der Fall sei kurz davor endlich geklärt zu werden. Doch bisher immer vergeblich. Ob es diesmal genauso ist?