Maddie McCann: Herzzerreißende Neuigkeiten!

Das Verschwinden von der kleinen Maddie McCann ist mittlerweile fast 11 Jahre her. Damals verschwand das Mädchen völlig spurlos aus einer Ferienwohnung in Praia da Luz. Bis heute haben die Eltern keine Gewissheit, was mir ihrer Tochter im Mai 2007 passiert ist. Dabei ist das Verschwinden der damals Dreijährigen nicht nur für Kate und Gerald McCann belastend - auch ihre beiden Zwillingsgeschwister leiden extrem. Jetzt verrät ein Freund ein trauriges Detail!

Maddie McCann: Trauriger Wunsch ihrer Geschwister

Am Donnerstag (1. Februar) feierten die Zwillinge Sean und Amelie ihren 13. Geburtstag. Eigentlich ein Tag der Freude - doch dieser wird bis heute von dem Verschwinden von Maddie McCann überschattet. "Sie wünschen sich nur, dass ihre große Schwester nach Hause kommt. Es gibt Gebete zur Erinnerung an Madeleine, wo auch immer sie ist", erklärt ein Freund der Familie gegenüber "Sun".

Maddie McCann: Die Familie betet für sie

Natürlich versuchten die Eltern den beiden Teenies einen tollen Geburtstag zu organisieren. Doch ganz abschalten kann die Familie auch an dem besonderen Tag nicht. "Aber die Party wird mit einem Hauch Traurigkeit gepaart sein, weil Madeleine nicht hier ist, um den Spaß mitzuerleben", so der Freund weiter.