Maddie McCann: Herzzerreißende Neuigkeiten von der Familie!

Maddie McCann ist mittlerweile fast seit elf Jahren verschwunden. Doch die Familie gibt die Hoffnung noch immer nicht auf, das Mädchen lebend wiederzusehen. Trotzdem quält sie seit Jahren die Frage: Was ist mit Maddie passiert? Und heute ist ein besonders schwerer Tag!

Maddie McCann: Erschütternde Todesmeldung!

Maddie McCann: So traurig ist der 50. Geburtstag von Mutter Kate!

Heute, am 5. März, feiert Kate McCann ihren 50. Geburtstag. Es ist der erste Geburtstag ohne ihre Tochter Maddie McCann. Und so ist die Stimmung an diesem eigentlich so fröhlichem Tag besonders betrübt. Ein Insider verrät gegenüber "Daily Mail": "Kates 50. Geburtstag ist ein weiterer schwieriger Tag für sie. Während der Feierlichkeiten wird sie immer daran erinnert, dass Madeleine, die jetzt fast 15 Jahre alt ist wäre, immer noch vermisst wird."

Maddie McCann: So sehr leidet die Familie noch heute!

Zu ihrem Geburtstag hat Kate auch nur einen einzigen Wunsch! "Kates einziger Geburtstagswunsch besteht darin, herauszufinden, was mit ihrem ältesten Kind passiert ist. Und sie hofft und betet, dass die Polizei zusätzliche Mittel erhalten wird, um die Suche nach Maddie fortsetzen zu können", verrät der Insider weiter.

Schon der Geburstag der Zwillinge Sean und Amelie im Februar zeigte, wie sehr die Familie noch immer unter dem Verschwinden von Maddie McCann leidet. "Sie wünschen sich nur, dass ihre große Schwester nach Hause kommt. Es gibt Gebete zur Erinnerung an Madeleine, wo auch immer sie ist", erklärte ein Freund der Familie gegenüber "Sun".

Neue Hoffnung im Fall Maddie MccCann

Für die Familie gibt es nichts Schlimmeres, als die Unwissenheit darüber, was wirklich vor fast elf Jahren mit Maddie McCann passiert ist. Doch bisher gibt es keine Antwort. Besonders bitter: Die finanziellen Mittel gehen den Ermittlern langsam aus. Aber aktuell gibt es neue Hoffnung: "Die Metropolitan Police hat einen weiteren Antrag auf Finanzierung gestellt, der derzeit geprüft wird. Eine Entscheidung ist noch nicht getroffen."

Bleibt zu hoffen, dass die Eltern der kleine Maddie irgendwann eine Antwort bekommen...