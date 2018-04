Maddie McCann: Herzzerreißende Vorwürfe!

Seit elf Jahren ist die kleine Maddie McCann jetzt verschwunden. Und seit dem fehlt von ihr jede Spur. Die Ermittlungen in dem Fall konnten bisher noch immer keine Antworten zu der Nacht am 3. Mai 2007 im portugiesischen Praia da Luz liefern. Und als wäre das für die Eltern von Maddie, Kate und Gerry McCann nicht schwer genug, müssen sie jetzt auch noch diese Vorwürfe verkraften!

Maddie McCann: Ermittler haben eine heiße Spur!

Maddie McCann: Die Suche nach dem Mädchen verärgert die Briten!

Obwohl Maddie McCann mittlerweile seit elf Jahren vermisst wird, wollen die Eltern und auch die Ermittler die Hoffnung nicht aufgeben, den Fall doch noch aufzuklären. Deswegen wurde gerade erst wieder eine neue Finanzierung genehmigt. Angeblich gäbe es eine heiße Spur. Wie viel Geld in die Ermittlungen fließt, ist zumindest offiziell nicht bestätigt. Doch britische Medien sprechen in dem Fall von etwa 170 000 Euro.

In den letzten Jahren soll der Fall das Land so satte 13,3 Millionen Euro gekostet haben! Kein Wunder, dass sich immer mehr ehemalige Kriminalbeamte und Briten fragen, warum die Suche nach Maddie McCann immer weiter finanziert wird. Besonders, weil beispielsweise die Gewaltverbrechen in London ansteigen und die Mittel für die Polizei gekürzt werden.

Maddie McCann: Eltern von vermissten Kindern sind sauer!

Und auch Eltern anderer vermisster Kinder sind wütend, wie "Daily Mail" berichtet. "Überall sagt man uns, es gibt nichts mehr, was die Polizei tun kann - und dieser Fall bekommt das ganze Geld und die ganze Aufmerksamkeit", erklärt beispielsweise Paul Whinham, dessen Sohn vor zwei Jahren verschwand. Und Kerry, die Mutter des zweijährigen Ben Needham verrät traurige gegenüber "Loose Woman": "Maddie verdient es gefunden zu werden - aber mein Sohn Ben auch und wir hatten nicht so einen großen Anteil an Hilfe. Das tut weh."