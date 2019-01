Maddie McCann: Herzzerreißende Worte ihrer Familie

Im Mai 2007 verschwand die kleine Maddie McCann spurlos aus einer Ferienwohnung in Praia da Luz. Bis heute fehlt von dem Mädchen jede Spur. Trotzdem hofft die Familie sie irgendwann lebend wiederzusehen.

Maddie McCann: Erschütternde Neuigkeiten für ihre Eltern!

Maddie McCann: Lebt sie noch?

Auf der "Find Maddie McCann"-Website wurde gerade eine Erinnerung von vor vier Jahren geteilt. Und die hat eine klare Message: "Wir haben immer noch große Hoffnung, dass Maddie gefunden wird und zu ihrer Familie gebracht wird." Die Seite wird von einem engen Freund der Familie betrieben.

Aber ist Maddie McCann wirklich noch am Leben? Die Familie klammert sich an diesen Gedanken fest.

Maddie McCann: Ihre Zwillingsgeschwister haben nur einen Wunsch

Am Freitag feiern ihre Zwillingsgeschwister Geburtstag. Sie haben nur einen Wunsch. "Die Zwillinge haben so viel Zeit ihres Lebens ohne ihre große Schwester verbracht, aber sie haben sie nie vergessen und beten für sie. Sie wollen nur, dass sie sicher und gesund gefunden wird - nach so langer Zeit", so ein Insider gegenüber "The Sun".