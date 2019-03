Maddie McCann: Neue Enthüllungen um das verschwundene Mädchen!

Reddit this

Wir der Fall um die verschwundene Maddie McCann endlich aufgeklärt? Eine Doku will neue Enthüllungen präsentieren...

Am 3. Mai jährt sich das Verschwinden der kleine Maddie McCann nun zum 12. Mal. Noch immer weiß niemand, was in der Nacht passiert ist, als die Tochter von Gerry und Kate McCann aus dem Ferienapartement im portugisischem Praia da Luz verschwand. Bringt eine Doku jetzt Licht ins Dunkel?

Maddie McCann: Lebt sie noch?

Maddie McCann: Netflix kündigt Doku an

Wie jetzt verkündet wurde, bringt Netflix eine Doku über Maddie Maddie McCann heraus. Der Streamingdienst will interessante Einblicke und neue Enthüllungen in dem Fall thematisieren.

Eine Ankündigung, die den Eltern des Mädchens aufstößt! Die sind überhaupr nicht begeistert! Wie "Daily Mail" berichtet, wollen Gerry und Kate nichts mit der Produktion zu tun haben und geben auch keine Interviews dazu. Doch wieso?

Die Gerüchteküche brodelt!

In England brodelt nun natürlich die Gerüchteküche. Wird in der Doku etwa auch thematisiert, dass lange Zeit auch die Eltern als Verdächtige galten? Bis heute reißen die Gerüchte nicht ab, dass die beiden damals etwas mit dem Verschwinden von Maddie McCann zu tun hatten. Obwohl die beiden es vehement abstreiten! Durch das aktuelle Verhalten der beiden, kocht das Thema nun wieder ordentlich hoch....