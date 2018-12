Maddie McCann: Neue Hoffnung!

Elf Jahre ist es mittlerweile her, dass das kleine Mädchen Maddie McCann aus einer Ferienwohnung in Praia da Luz verschwunden ist. Seit dem fehlt von ihr jede Spur. Wird der Fall jetzt endlich gelöst?

Maddie McCann: Diese Nachricht erschüttert ihre Familie!

Maddie McCann: Die Suche geht weiter

Wie die Polizeipräsidentin Cressida Dick jetzt verrät, wird die Suche nach Maddie so lange weitergehen, bis es zu einem Abschluss kommt.

Mittlerweile wurden mehr als 13 Millionen Euro in die Suche gesteckt. Eine Tatsache, die viele Briten ärgert. "Ich kann verstehen, warum einige Leute anders denken, aber ich glaube, es ist völlig richtig, dass wir so lange weitermachen, bis der Fall zu einem Abschluss kommt. Ich bin ziemlich glücklich, dass es so lange weitergehen wird, bis wir herausfinden, was passiert ist oder bis wir alle möglichen Untersuchungslinien erschöpft haben", kontert Cressida Dick.

Hoffnung für die Eltern von Maddie McCann

Die Aussage von Cressida Dick dürfte vor allem die Eltern Kate und Gerry McCann freuen. Seit elf Jahren leben sie mit der Ungewissheit. Sie wissen nicht, was mit ihrer Tochter in der Nacht vom 3. Mai mit Maddie McCann passiert ist. Sie hoffen weiterhin, dass irgendwann all ihre Fragen beantwortet werden...