Maddie McCann: Neue Hoffnung für die Familie!

Reddit this

Seit Jahren suchen Ermittler nach dem verschwundenen Mädchen. Immer wieder wurden sogar finanzielle Mittel bereitgestellt. Doch alles vergeblich. Von Maddie McCann fehltbis heute jede Spur! Jetzt gibt aber ein Ermittler Hoffnung!

Lebt Maddie McCann noch?

In einem Interview mit "The Sun" äußert sich der pensionierte Ex-Polizist David Edgar. Er glaubt daran, dass Maddie McCann noch lebt. Er hat selber drei Jahre an dem Fall mitgearbeitet. "Es ist ein verwirrender Fall, aber ich glaube, er ist lösbar", ist er sich sicher.

Maddie McCann: Trauriges Update in den Ermittlungen!

Doch David ist sich auch sicher: Maddie kann nur gefunden werden, wenn der Täter noch am Leben ist und sich stellt.

Stellt sich der Täter?

Ob sich der Täter aber jemals stellen wird, steht in den Sternen. Trotzdem ist David Edgar zuversichtlich. "Es gibt Leute da draußen, die wissen, was passiert ist... Die beste Hoffnung auf einen Durchbruch, auch nach all der Zeit wird sein, wenn jemand Gewissensbisse bekommt. Es kann sein, dass die Person, die für Madeleines Entführung verantwortlich ist, stirbt und ein Geständnis ablegt oder jemand, der dieser Person nahesteht, nachdem er oder sie gestorben ist", erklärt er weiter.