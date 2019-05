Maddie McCann: Täter gefasst? Deutscher Pädophiler im Gefängnis!

Reddit this

Es ist ein trauriger Jahrestag. Vor genau 12 Jahren kam es im portugisischen Praia da Luz zum Drama. Die damals dreijährige Maddie McCann verschwand spurlos aus einer Ferienwohnung. Die Ermittlungen in dem Fall laufen bis heute. Doch auf eine Antwort, was in der Nacht mit dem Mädchen passiert ist, warten die Eltern Kate und Gerry McCann immer noch. Nun soll es einen Verdächtigen geben. Hat ein deutscher Pädophiler die Kleine getötet?

Maddie McCann: Schreckliche Vorwürfe gegen die Eltern!

Maddie McCann: Hat ein deutscher Pädophiler sie getötet?

Püntklich zum Jahrestag des Verschwindens von Maddie McCann meldet sich ein alter Bekannter zu Wort: Ex-Chefermittler Goncalo Amaral. Der 59-Jährige war fünf Monate an dem Fall beteiligt, bevor er abgezogen wurde. Anschließend veröffentlichte er ein Buch, in dem er tatsächlich die Eltern von Maddie beschuldigte, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Nun packt er wieder aus....

Goncalo Amaral behauptet, dass ein deutscher Pädophiler für den Fall Maddie McCann verantwortlich gemacht werden soll. "Sie bereiten das Ende der Ermittlungen vor. Ein deutscher Pädophiler befindet sich gerade im ... Er wird wahrscheinlich der Sündenbock in diesem Fall sein", so der Portugiese gegenüber "nine.com.au". Er sei aber nicht der wahre Täter, ist sich Goncalo sicher. Wie er darauf kommt ist nicht bekannt.

Die Ermittler schweigen

Ob Goncalo Amaral mit seiner Behauptung recht hat, bleibt offen. Die Ermittler selbst wollen sich dazu nicht äußern. "Wir geben keinen Kommentar während der laufenden Ermittlungen ab", heißt es lediglich von Scotland Yard.

Und so bleibt auch nach 12 Jahren die Frage offen: Werden wir jemals erfahren, was in der Nacht vom 3. Mai 2007 mit Maddie McCann passiert ist?