Reddit this

Maddie McCann: Trauriges Update in den Ermittlungen!

Seit über zehn Jahren ist Maddie McCann jetzt verschwunden. Was damals passiert ist, bleibt bis heute ein Rätsel. Jetzt gibt es ein trauriges Update in den Ermittlungen...

Seit elf Jahren hoffen die Eltern von Maddie McCann noch immer, ihre Tochter irgendwann wieder in die Arme schließen zu können! Im Mai 2007 verschwand die damals Vierjährige aus einem Ferienhaus im portugisischen Praia da Luz. Seit dem wird nach dem Mädchen gesucht. Doch nun hat die Suche bald offenbar ein Ende...

Maddie McCann: Schlimme Demütigung für ihre Eltern!

Werden die Ermittlungen für immer eingestellt?

Erst im März wurde eine neue Finanzierung bewilligt, so dass die Suche nach Maddie McCann auch elf Jahre nach dem Verschwinden weitergehen konnte. Wie "Daily Mail" berichtet, soll das Geld nun dem Ende zugehen und die Ermittlungen werden bis zum Ende des Monats eigestellt. Der Grund: Die Polizeibeamten haben bisher immer noch keine nennenswerten Hinweise gefunden. Bisher wurde keine neue Finanzierungsanfrage eingereicht. Ob überhaupt noch eine genehmigt wird, ist fraglich. Bis heute wurden mehr als elf Millionen Pfund für die Suche ausgegeben.

Wird der Fall damit also für immer zu den Akten gelegt?

Die Eltern von Maddie McCann leiden unter der Ungewissheit

Für die Eltern von Maddie McCann, Kate und Gary McCann, ist es eine schwierige Situation. Seit elf Jahren leben sie mit der Ungewissheit, was mit ihrem Kind passiert ist. Nun müssen sie sich eventuell damit abfinden, dass sie niemals erfahren werden, was geschehen ist. "Sie waren schon einmal an diesem Punkt. Sie haben einfach keine Ahnung, ob die Suche abrupt enden wird oder weitergeht. Es ist eine entmutigende Aussicht, der sie noch einmal gegenüberstehen", weiß ein Bekannter.