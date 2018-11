Maddie McCann: Unglaublicher Verdacht! Lebt sie noch?

Seit über elf Jahren ist Maddie McCann jetzt verschwunden. Eine Privatdetektiv äußert jetzt das Unglaubliche! Er ist sich sicher: Maddie lebt noch!

Maddie McCann: Neue Spur!

Maddie McCann: Ist sie eingesperrt?

Privatdetektiv David Edgar hat die Hoffnung Maddie McCann lebend zu finden noch lange nicht aufgegeben. Gegenüber "The Sun" erklärt er jetzt: "Sie wird höchstwahrscheinlich gefangen gehalten, möglicherweise in einem unterirdischen Keller oder Kerker und könnte jederzeit auftauchen." Können sich die Eltern Kate und Gerry McCann also wirklich noch Hoffnungen machen, ihre Tochter irgendwann wieder in die Arme schließen zu können?

Und der Ermittler geht noch weiter. Er denkt, dass Maddie noch immer in Portugal ist. "Meine Vermutung sagt mir, sie ist in Portugal. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie aus dem Land geschmuggelt wurde, ohne entdeckt zu werden", verrät er weiter. Doch er meint auch, dass Maddie nichts von ihrer Identität weiß und daher auch nicht weiß, dass nach ihr gesucht wird.

Maddie McCann: Die Suche geht weiter

Ob David Edgar wirklich recht hat, ist unklar. Fakt ist aber: Die Suche nach Maddie McCann geht weiter. Gerade wurde neues Geld für die Suche zur Verfügung gestellt. Und die Ermittler haben auch eine neue Spur.

Es wäre vor allem den Eltern zu wünschen, dass die Suche endlich Erfolg hat....