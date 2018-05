Was ist mit der kleinen Maddie McCann passiert? Dieser Frage gehen die Ermittler schon elf Jahre lang nach. Ohne Antworten! Bis heute fehlt jede Spur von dem Mädchen. Und wie jetzt herauskommt, könnten die Ermittler selbst nicht unschuldig daran sein. Sie haben eine fatalen Fehler begangen!

Maddie McCann: Hat DIESER Mann sie entführt?

Maddie McCann: Ermittler suchten jahrelang den falsche Mann

Wie "Sun" berichtet, soll die Polizei die Zeugenaussagen nicht ernst genommen haben und so Jahre damit verschwendet haben einen falschen Mann zu suchen!

Am Abend des Verschwindens von Maddie McCann will eine Freundin der Familie, Jane Tanner, einen dunkelhaarigen Mann beobachtet haben, der ein Kind auf dem Arm trug. Seit dem war der Unbekannte bei den Ermittlern als Tannerman" bekannt. Die Polizei veröffentlichte zwar kein Fahndungsfoto, doch dafür ließen die Eltern von maddie McCann eine Zeichnung anfertigen, um diesen Mann zu finden. Und tatsächlich meldete sich daraufhin Julian Totman bei der Polizei!

Julian Totman erkannte sich auf dem Bild. Er war an dem abend in Praia de Luz unterwegs - allersings mit seiner eigenen Tochter! Deswegen meldete er sich bei den Behörden, um dies klarzustellen. Doch die ignorierten die Aussage! "Mein Mann hatte der örtlichen Polizei gesagt, dass er es sein könnte, aber wir haben seit Jahren nichts mehr gehört", so seine Frau. Die Polizei suchte weiterhin den "Tannerman". Erst vier Jahre später, nach dem Scotland Yard die Ermittlungen übernommen hatte, erkannte man die Panne!

Besonders bitter: Seit Jahren fressen die Ermittlungen nach Maddie McCann Millionen von Euro. Bis heute gibt es keine Antworten darauf, was mit Maddie passiert ist. Der fatale Fehler der Ermittler ist daran vielleicht nicht unschuldig...