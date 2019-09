Madeleine von Schweden: Große Sorge!

Reddit this

Große Sorge um Prinzessin Madeleine! Schwebt die schwedische Schönheit durch Hurrikan Dorian in Gefahr?

Seit Tagen geraten immer neue Schreckens-Bilder von Hurrikan Dorian an die Öffentlichkeit! Nun nimmt er Kurs auf die USA – und könnte dort Florida treffen, wo Madeleine von Schweden und ihre Familie leben...

Prinzessin Sofia: SO günstig ist das Kleid der schönen Schwedin!

Ist Prinzessin Madeleine in Gefahr?

Erst kürzlich machte die Meldung die Runde, dass Prinzessin Madeleine und ihre Familie von Schweden wieder in ihre Heimat Florida zurückgeflogen, nachdem sie im Königreich die Sommermonate und vollen Zügen genossen. Doch jetzt der Schock! Nachdem Monster-Hurrika Dorian auf den Bahamas ein Feld der Verwüstung hinterließ, nimmt er nun Kurs auf die USA und könnte auch Prinzessin Madeleine und ihre Familie dazu zwingen, ihr Eigenheim zu verlassen. Gegenüber "expressen.se" erklärt nun Hofsprecherin Margareta Thorgren: "Wie alle anderen Familien, die in der Gegend leben, beobachten Prinzessin Madeleine und ihre Familie den Verlauf der Geschehnisse." Eine Evakuierung sei nicht ausgeschlossen. Für die königliche Familie alles andere als leicht...

Die schwedischen Royales sind in großer Sorge

Wie Margareta Thorgren weiter erklärt, sind Madeleines Eltern und Geschwister in heller Aufregung um die Schönheit: "Die Prinzessin hatte viel Kontakt mit der Familie, mit dem König und der Königin und mit ihren Geschwistern." Es bleibt jetzt nur noch abzuwarten, wie stark Hurrikan Dorian auf die Küste trifft. In der Nacht hat er zum Glück bereits an Geschwindigkeit verloren.

Große Sorge um Prinz Daniel. Wie schlecht geht es ihm wirklich?