Prinzessin Madeleine von Schweden: Traurige Geburts-Nachrichten!

Seit der Schwangerschaftsverkündung von Prinzessin Madeleine wurde immer wieder darüber gerätselt, wo ihr drittes Kind mit Chris O’Neill zur Welt kommen wird. Während ihre Tochter Leonore in New York geboren wurde, fand die Niederkunft von Prinz Nicolas in Schweden statt.

Momentan lebt die Prinzessin mit ihrem Ehemann in der britischen Hauptstadt. Kein Wunder also, dass nun darüber spekuliert wurde, ob der dritte Sprössling von Prinzessin Madeleine in London zur Welt kommen soll. Eine Pressemittelung des schwedischen Hofes verschafft jetzt Gewissheit!

Prinzessin Madeleine von Schweden: Drama um ihr drittes Baby!

Prinzessin Madeleine: Hier kommt ihr Baby zur Welt!

Wie in der Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, wird die Königstochter ihr drittes Baby in Schweden gebären. Dafür soll sie bereits Mitte Februar in ihre alte Wohnung nach Stockholm zurückziehen und bis März in der Hauptstadt bleiben. Verständlich, dass das schwedische Volk bei dieser Nachricht schon jetzt im absoluten Baby-Fieber ist. Allerdings bleibt durch so viel Euphorie eine Frage ungeachtet: "Was ist mit Madeleines Ehemann Chris O’Neill?"

Ist Prinzessin Madeleine bei der Geburt alleine?

Obwohl die Pressemitteilung verkündet, dass sich Prinzessin Madeleine und Chris O’Neill gemeinsam für Stockholm als Geburtsort entschieden haben, bleibt eine Frage unbeantwortet! Es ist nicht bekannt, ob Chris O’Neill seine Ehefrau nach Schweden begleitet. Schon in der letzten Zeit machten einige Negativ-Schlagzeilen zu der Ehe des royalen Ehepaares die Runde. Ist die Pressemitteilung nun die Krönung der traurigen Geburtsnachrichten?