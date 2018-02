Madeleine von Schweden: Trauriges Aus

Madeleine von Schweden ist bei den Bürgern nicht sonderlich beliebt. 2017 schaffte sie es nur zu 18 Terminen für das Königshaus. Damit schaffte sie es sogar, den demenzkranken Prinz Henrik aus Dänemark (83) zu unterbieten. Inzwischen wird sie von vielen einfach nur für faul gehalten.

„Es gibt keine königliche Person, die arbeitsscheuer ist als Madeleine. Dass sie ihren Titel nicht ablegt, fängt fast an, lachhaft zu werden“, heißt es in der schwedischen Presse. Die wachsende Kritik an der Königstochter scheint auch dem Hof nicht entgangen zu sein. Könnte sie nun also gezwungen werden ihren Titel – Prinzessin von Schweden, Herzogin von Hälsingland und Gästrikland – abzugeben? Möglich wäre es.

Madeleine von Schweden: Grosse Sorge um die Prinzessin!

Madeleine scheint derweil kein Interesse daran zu haben, ihr Verhalten zu ändern. Sie fehlte sogar, als Prinz William und Herzogin Kate zu Besuch waren. Wenn sie sich nicht bald zusammenreißt, könnte das gravierende Folgen für sie haben...