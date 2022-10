Madonna: Beauty-Schock! Jetzt geht sie definitiv zu weit

Oh je! Dieser Anblick ist wirklich beängstigend. Aus der einst so quirlig fröhlichen Sängerin ist inzwischen ein skurrile und verzehrt wirkende Fratze geworden. Madonna scheint sich erneut unters Messer gelegt zu haben und versetzt damit das Netz in Entsetzen. Der Unterkiefer wirkt viel zu schmal im Gegensatz zu ihrer extrem glatten und prallen Stirn. Die Augen wirken seltsam leer. Keinerlei Mimik ziert das Gesicht der "Material Girl"-Interpretin...