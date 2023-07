Madonna: Das war der wahre Grund für ihren Krankenhaus-Aufenthalt!

Es war ein riesiger Schock, als Madonna vor einigen Tagen leblos in ihrer New Yorker aufgefunden und in die Klinik eingeliefert wurde. Schuld war angeblich eine bakterielle Infektion. Doch nun kommt raus: Die 64-Jährige selbst hat mit ihrer Gesundheit gepokert! Denn anstatt den Infekt auszukurieren, trainierte sie besessen weiter für ihre geplante Tour – teilweise zwölf Stunden pro Tag. Bis irgendwann ihr Körper streikte.