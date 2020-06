Madonna: Ihr Sohn Rocco blockierte sie bei Instagram

Außer kleinerer Streitigkeiten hörte man selten von Familienproblemen.

Nun macht aber Madonnas ältester Sohn Rocco Ritchie den Anfang und legt sich heftig mit seiner berühmten Mutter an. Es heißt, er habe Weihnachten bei seinem Vater Guy Ritchie verbracht, während seine Mutter ihn per Gerichtsbeschluss zu sich nach New York verfrachten wollte. Die Lage ist also äußerst angespannt.

Nun blockte der 15-Jährige seine Mutter auch bei Instagram. Sie kann nicht mehr sehen, was er auf dem Portal postet. Laut TMZ habe Ritchie nun auch schon Anwälte engagiert, die sicherstellen sollen, dass Rocco bei ihm bleiben kann. Was genau dazu führte, dass die Lage zwischen Madonna und ihrem Sohn derart eskalierte, ist bislang noch nicht klar. Allerdings scheint die Lage äußerst ernst zu sein.