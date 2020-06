Madonna: So sah die Queen of Pop als Kind aus

In einem gestreiften Shirt, mit kurzen, verwuschelten Haaren und großen Augen schaut das knabenhaft anmutende Mädchen in die Kamera, einzig der entschlossene Blick lässt darauf deuten, dass die Kleine noch so einiges vor hat!

"Als ich ein Junge war...", lautet Madonnas ironischer Kommentar zu dem Foto.

Die Fans sind sich jedoch einig: Ob als Mädchen oder als Junge, die Queen of Pop besticht einfach in jedem Look!