Mädchen (13) aus Chemnitz verschwunden

Seit mittlerweile vier Wochen ist Kristin aus Chemnitz verschwunden. Nun sucht die Polizei öffentlich nach dem 13-jährigen Mädchen.

Kristin ist seit dem 7. Januar 2018 verschwunden. Zuletzt wurde sie damals in der Further Straße gesehen, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Der Teenager könnte sich in Frankenberg oder noch in Chemnitz aufhalten. Es ist nicht auszuschließen, dass die 13-Jährige sich in einer hilflosen Lage befindet.

Kristin hat eine kräftige Statur und ist rund 1,50 Meter groß. Zuletzt trug sie eine Jacke und hohe Lederschuhe. Da es von dem Mädchen noch immer keine Spur gibt, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hilfe und fahndet öffentlich nach Kristin. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.