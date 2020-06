Paar setzt Mädchen (18) unter Drogen und verkauft es für Sex

Die 18-Jährige wurde zuerst unter Drogen gesetzt und dann anschließend für Sex verkauft.

Alena K. (50) und Manfred L. (58) sollen die junge Frau gefügt gemacht haben. Das Mädchen soll an drei Russen verkauft worden sein. Sie wurde gezwungen, in Bordells in Dresden und Leipzig anzuschaffen, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Der Lohn betrug 170 Euro täglich – diesen sollen sich die Angeklagten und die Russen geteilt haben.

Damit sie als Prostituierte arbeiten kann, bekam sie Crystal Meth. Die Frau belastet die Angeklagten sehr. Das Paar bestreitet jegliche Vorwürfe. Der Prozess hatte schon 2015 begonnen, musste aber dann aber abgebrochen werden – am 16. November 2017 wird er fortgesetzt. Ein entsprechendes Gutachten wurde erstellt. Ob die junge Frau aufgrund ihrer psychischen Verfassung überhaupt nochmal aussagen kann, ist ungewiss. Die Angeklagten müssen jedenfalls mit einer langen Haftstrafe rechnen.