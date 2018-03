Mädchen (5) geht aufs Plumsklo - kurz danach ist sie tot!

Tragischer Unfall in Johannesburg: Ein Mädchen ging auf ein Plumsklo – kurz danach war sie tot!

Das Kind sei in einer Grundschule in ein Plumsklo gefallen und ertrunken. Angehörige, Freunde und die Schule stehen nach dem dramatischen Zwischenfall unter Schock. Weshalb sie in das Klo gefallen ist, konnte bisher noch nicht geklärt werden.

"Zu wissen, dass wir als Sektor es aus verschiedenen Gründen nicht geschafft haben, das schnell genug zu ändern, bricht mein Herz", erklärte Bildungsministerin Angie Motshekga am Donnerstag. Oppositionsabgeordnete Edmund Van Vuuren kritisierte die schlechte Infrastruktur an den Schulen. "Wie viele Kinder müssen noch ohne Not sterben ... wie viele Kinder werden weiter in Armut gefangen sein, weil sie nicht von einer ordentlichen Bildung profitieren?", fragte der Politiker. Bereits im Jahr 2014 ist in Südafrika ein Schüler in ein Plumsklo gefallen und ertrank anschließend.