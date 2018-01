Mädchen (9) wird von Kobra getötet!

Grausamer Vorfall in Thailand: Ein neunjähriges Mädchen wurde von einer Kobra gebissen – kurz danach war sie tot.

Die Kobra ist eine der gefährlichen Schlangen weltweit. Ein Biss kann innerhalb weniger Augenblicke tödlich sein – das geschah nun auch bei einem Mädchen. Die Großmutter fand ihre Enkelin am Mittwochmorgen tot im Bett, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Im Schlafzimmer machten die Beamte eine schockierende Entdeckung: Dort befand sich eine zwei Meter lange Kobra! An dem Finger des Kindes wurde eine Wunde von einem Sclangenbiss gefunden.

Die Schlange wurde daraufhin getötet. Es ist offenbar nicht das erste Mal, dass sich eine Kobra in dem Haus aufgehalten hat. Immer wieder dringen Schlangen in Thailand auch in Wohnungen ein. Alleine im vergangenen Jahr wurden in Thailand mehr als 32.000 Schlangen gefangen. Dass die Kobra aber mal beißt, kommt sehr selten vor.