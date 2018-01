Mädchen nicht "mutig": Schultest verärgert das Netz

Dieser Schultest sorgt für Empörung im Internet!

Weil ein Schüler im Ethik-Test Mädchen als "mutig" beschrieb, gab es von seiner Lehrerin Punktabzug!

Der Vorfall ereignete sich in der vierten Klasse einer Schule in Sachsen-Anhalt, als die Schüler in einem Test typische Jungen- und Mädcheneigenschaften durch das Einkreisen mit je einer Farbe zuordnen sollten.

Während bereits die Aufgabenstellung von vielen Eltern als äußerst kritisch empfunden wurde, sorgte die Benotung der Lehrerin im Anschluss an den Test für einen wahren Skandal: Die Pädagogin wertete die Antwort eines Jungen, der Mädchen die Eigenschaft "mutig" zuschrieb, als falsch!

Ein Umstand, der auch im Internet für eine Welle der Empörung sorgte:

"Ich finde das ist skandalös", erklärte eine Mutter auf Facebbook verärgert zu einem Foto des Tests.

"Geschlechterstereotype nicht zu diskutieren und analysieren sondern zu zementieren und dann auch noch mit richtig oder falsch zu bewerten. Ich krieg mich kaum noch ein!"

Der Sprecher des Bildungsministeriums in Sachsen-Anhalt, Stefan Thurmann, bestätigte inzwischen die Echtheit des Tests und räumte ein, dass die Aufgabenstellung unter den "Niveaubestimmenden Aufgaben für die Grundschule im Ethikunterricht" so nur als Diskussionsgrundlage, nicht aber als Test dienen solle.

Gegenüber der Bild-Zeitung stellte Thurmann klar:

"Die Kinder sollten ihre Einordnung vor der Klasse begründen, damit eine Diskussion darüber entstehen kann und gezeigt wird, dass die Einteilungen subjektiv von jedem anders empfunden werden. Für einen Test und eine Bewertung eignen sich diese Aufgabe nicht."

In der Schule werde der Vorfall nun aufgearbeitet, bereits am Freitag trafen sich Elternvertretung, Lehrerin und Schulleitung zu einem ersten Klärungsgespräch.