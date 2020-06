"Magic Mike": Die Proben zum Musical haben begonnen

Dementsprechend groß war dann auch der Erfolg im Kino.

Live entfaltet das Konzept natürlich noch mehr Wirkung, wenn die Tänzer in greifbarer Nähe sind. Aber geht das Konzept auch auf, wenn es nicht Channing Tatum und seine Gang persönlich sind?

In New York will man es am Broadway nun darauf ankommen lassen. Wie "Playbill.com" berichtet, haben bereits die Proben für das "Magic Mike"-Musical begonnen. Dabei soll nicht die Geschichte der Filme noch einmal neu erzählt werden, sondern die Vorgeschichte zu "Magic Mike".

Broadway-Schauspieler Jon Rua zeigte bereits Schnappschüsse von Leseproben mit einem kleinen Ausschnitt vom Text, der eindeutig zeigt, dass es sich hier um das "Magic Mike"-Musical handelt. Wann es so weit ist, dass die Tänzer auf der Bühne bewundert werden können und ob das Musical seinen Weg bis nach Deutschland schafft, ist noch nicht bekannt.