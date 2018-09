Maike Johanna Reuter: Überraschendes Coming-Out

Reddit this

Maike Johanna Reuter ist seit einem Jahr bei „ “ zu sehen. In der -Serie verkörpert sie die Krankenschwester Pauline Reusch.

In der Daily verdreht sie den Männern den Kopf. Im richtigen Leben hat sich Maike Johanna Reuter jetzt geoutet: Der „Alles was zählt“-Star steht auf Frauen und Männer.

„Ich bin dieses Jahr auf dem Wagen der UFA beim Kölner CSD mitgefahren, parallel dazu kam der Podcast von einer Freundin und mir heraus, in dem wir darüber sprechen, welche Vorurteile einem begegnen, wenn man auch Frauen mag – das hat sich dann automatisch so ergeben, dass ich öffentlich geoutet war“, sagt sie jetzt in der „Bild“-Zeitung.

Dennoch möchte die Schauspielerin nicht als bisexuell bezeichnet werden. Die Reaktionen sind durchweg positiv – es gab jedoch auch einige homophobe Anfeindungen, wie Maike Johanna Reuter erzählt. „Homophobie muss ja nicht immer ein blöder Spruch sein, manchmal ist es auch nur ein Blick oder eine Geste“, so der AWZ-Star.