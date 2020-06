Maike Kohl-Richter: Großes Drama um die Kanzler Witwe!

Das alles könnte schlimme Folgen haben. Denn ein würdiges Andenken an ihren Mann ist so kaum möglich. Noch immer gibt es in Speyer, der letzten Ruhestätte des Altkanzlers, keinen Grabstein. Öffentliche Würdigungen oder neue Veröffentlichungen seiner vielen Schriften? Bislang wartet man darauf vergeblich. Und noch immer gibt es keine Versöhnung zwischen Maike und den Kohl-Söhnen Walter (56) und Peter (54). Nach so langer Zeit! Das ist mehr als bitter.

Doch die Witwe sieht sich weiter als "Sprachrohr ihres Mannes", wie es heißt. Steht jetzt wohl aber gänzlich allein auf ihrem Posten.