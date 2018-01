Maike Kohl-Richter: Jetzt packt sie aus!

Seit dem Tod ihres Mannes Helmut Kohl steht seine Witwe Maike Kohl-Richter unter Beschuss. Sie sorgt immer wieder für Skandale. Zuletzt ist sie untergetaucht. Die Nachbarn sind sich sicher, sie führt etwas im Schilde. Jetzt bricht Maike Kohl-Richter selbst das Schweigen!

Helmut Kohl: Drama um seine Witwe Maike Kohl-Richter!

Maike Kohl-Richter: "Es reicht jetzt wirklich."

Im Interview mit "Stern" spricht Maike Kohl-Richter offen über den Tod hres Mannes und auch die negativen Stimmen gegen sie. Denn die setzten ihr offenbar ganz schön zu! "Es gibt wenig, was über mich und uns noch nicht behauptet wurde. Ich bin ein gutmütiger Mensch, aber ich sage auch: Es reicht jetzt wirklich. Es scheint überhaupt kein Ende zu finden. Es hört nicht einmal im Tod meines Mannes auf", so die Witwe im Gespräch.

Maike Kohl-Richter findet, dass die Gesellschaft "generell distanzloser und respektloser geworden" ist. Sie will die Vorwürfe, sie haben Helmut Kohl bloß ausgenutzt nicht auf sich sitzen lassen. Es verletzt sie, "wenn ich als eine Person dargestellt werde, die ihren Mann geheiratet haben soll, um ihn zu beherrschen. Ausgerechnet ich. Ich habe meinem Mann seine Selbstbestimmtheit nicht genommen. Ich habe ihm nach seinem Unfall geholfen, sie sich zu erhalten."

Maike Kohl-Richter: So steht es um ihr Verhältnis mit den Söhnen von Helmut Kohl

Auch was den Zoff zwischen ihr und den Söhnen von Helmut Kohl betrifft, bricht Maike Kohl-Richter ihr Schweigen. "Der Konflikt mit den Söhnen ist in Wahrheit ein alter Konflikt. Ich habe ihn nur geerbt. Ich bin nicht die Ursache. [...]. Es folgt seit Jahren demselben Muster: Wir reichen die Hand, die Hand wird gebissen, und dann finden wir uns in der Presse wieder: Mein Mann und ich werden als maximal unversöhnlich dargestellt, und ich gelte als Monster, das die armen Kinder von Vater und Großvater fernhält."

Maike Kohl-Richter ist noch nicht über den Tod ihres Mannes hinweg

Den Tod ihres Mannes hat die 53-Jährge noch nicht überwunden. "Wenn Sie mit einem Menschen leben - und ich möchte an dieser Stelle noch einmal sagen, weil es fortlaufend falsch verbreitet wird: Mein Mann war seit seinem Unfall 2008 körperlich angeschlagen, aber er war geistig bis zuletzt vollkommen klar -, wenn Sie also mit einem Menschen leben wie meinem Mann, der in den vergangenen Jahren so oft fast gestorben ist und sich immer wieder und zum Teil sensationell erholt hat, dann leben Sie zwar damit, dass der Tod täglich eintreten kann, aber Sie glauben nicht täglich an den Tod", so Maike im Interview. Und die ständigen Schlagzeilen machen die Situation sicher auch nicht einfacher...