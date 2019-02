Maike Kohl-Richter: Showdown im Familien-Streit!

Seine Witwe Maike Kohl-Richter hat sich bis heute nicht mit den Söhnen ihres Mannes, Peter (53) und Walter (55), versöhnt! Schon vor Helmut Kohls Tod war ihr Verhältnis zu ihnen schwierig. Doch anstatt endlich einen Schritt auf die Familie zuzugehen, sind die Fronten weiter verhärtet.

Maike Kohl-Richter könnte das Kriegsbeil begraben. Stattdessen plant sie schon nächste Schritte, die für Unfrieden sorgen könnten: Im letzten Jahr ging sie vor Gericht, kämpfte im Namen ihres Mannes um viel Geld – vergeblich. Das Urteil aber will die Witwe nicht hinnehmen. Von einem neuen Prozess ist die Rede, zu dem offenbar auch Kohl-Sohn Peter als Zeuge geladen werden soll. Das wäre ein neuer Tiefpunkt im erbitterten Streit!

Der Familien-Streit eskaliert

Warum nur beruhigt sich die angespannte Lage nicht? Aus dem Umfeld heißt es laut "Das Neue Blatt", dass sich Maike Kohl-Richter verrannt hat: Sie lässt keinen Neuanfang zu. Im Gegenteil: Sie will in der Vergangenheit leben! Abgeschirmt im Kohl-Bunker in Oggersheim, wo sie so viel an ihre große Liebe erinnert. Sie nimmt keinen Rat an, bricht viele Kontakte ab – auch zu Menschen, die es nur gut mit ihr meinen, sich kümmern wollen. Der Witwe fällt es offenbar schwer, loszulassen, nach vorn zu schauen. Deshalb klagt sie auch weiter – und folgt beharrlich ihrem Weg.

Maike Kohl-Richter: Der Zoff geht in eine neue Runde!

Von vielen Seiten hagelte es auch Kritik zur letzten Ruhestätte an der Helmut Kohl. Besonders die Söhne waren schockiert. Dennoch hat sich dort nichts verändert. Noch immer gibt es keinen Grabstein. Wäre es nicht an der Zeit, ein Zeichen zu setzen? Oder aus Helmuts Nachlass Schriften zu veröffentlichen, um für positive Stimmung zu sorgen? Aber nein: Das alles scheint Maike nicht zu wollen. Genauso wenig wie Frieden in der Familie.