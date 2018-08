Maike von Bremen: Todes-Drama um GZSZ-Star!

Reddit this

Maike von Bremen ist im Jahr 2011 bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ausgestiegen. Danach wollte die Schauspielerin die Welt entdecken und ist viel gereist. Dabei ist sie jedoch fast gestorben, wie sie jetzt in einem Interview verriet.

Die ehemalige GZSZ-Darstellerin reiste auch auf die indonesischen Insel Bali - das wurde ihr beinahe zum tödlichen Verhängnis, denn dort bangte sie um ihr Leben. "Ich habe mit 40 Grad Fieber mit der deutschen Versicherung geredet, damit ich auf die Intensivstation komme. Wenn man das so durchsteht und heil wieder raus kommt, wächst man, weil man dann denkt: 'Was soll mir jetzt eigentlich noch Angst machen?'", erzählte Maike von Bremen jetzt in einem Interview mit "t-online.de".

Maike von Bremen: "Ich wäre fast gestorben"

"In Bali habe ich das Denguefieber bekommen und wäre beinahe gestorben", sagt sie weiter. Trotz der lebensgefährlichen Situation gab es auf ihrer Reise viele schöne Momente, an die sie sich gerne zurück erinnert: "Insofern kam ich total bereichert von dieser Reise vor vier Jahren zurück. Ich habe auch Freunde gefunden, mit denen stehe ich heute noch in Kontakt. Das ist eine tolle Zeit gewesen", erzählt die ehemalige Seriendarstellerin.