Maite Kelly: Abrechnung mit dem Ex! Jetzt spricht sie Klartext!

Na das ist mal eine Ansage! In einer überraschenden Beichte packt Maite Kelly nun über ihren Ex aus!

Es wird nicht ruhig um ! Nachdem die Trennung von ihrem Ex bekannt gegeben wurde, machen immer wieder Spekulationen die Runde, ob Maite einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Bis jetzt gab der Schlager-Star dazu noch kein Statement ab. Eine Geschichte aus ihrem Liebes-Leben hat Maite trotzdem zu erzählen...

Maite Kelly: Schock-Diagnose! Diese Krankheit ändert ihr ganzes Leben

Maite Kelly packt über Beziehung aus

Wie Maite nun berichtet, hatte sie in der Vergangenheit eine Negativ-Erfahrung in einer vorherigen Beziehung. So erläutert sie im Gespräch mit in dem Format "Mit den Waffeln einer Frau": "Er fand mich als 'Maite' ganz toll, aber sobald ‘Maite Kelly‘ da war, hat er richtig Angst bekommen. Ich glaube, er hat auch Schluss mit mir gemacht wegen 'Maite Kelly'." Was für eine traurige Beichte. Für Maite jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken...

Maite Kelly glaubt an die Liebe

Obwohl es in Maites Liebes-Leben nicht immer rosig aussah, hat sie die Hoffnung an die Männerwelt nicht verloren. Auch davon, wie ihr zukünftiger Partner sein soll, hat Maite eine ganz klare Vorstellung. So erläutert sie: "Ich hatte nie das Bedürfnis, eine Beziehung mit einem anderen Prominenten zu haben. Reizt mich überhaupt nicht - und ich glaube, ich hätte eher auch Angst davor." Ob es für Maite in diesem Jahr noch mit einer neuen Liebe klappen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...